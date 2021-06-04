МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал максимальную стоимость жилья по льготной ипотеке. Как сообщил глава государства, в Москве и Петербурге она составит 12 миллионов рублей.

В российских регионах максимальная стоимость жилья по льготной ипотеки составит 6 миллионов рублей.

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