2021-06-04T14:53:49+03:00
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Путин назвал максимальную стоимость жилья по льготной ипотеке
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Президент РФ Владимир Путин назвал максимальную стоимость жилья по льготной ипотеке. Как сообщил глава государства, в Москве и Петербурге она составит 12 миллионов рублей. В... ПРАЙМ, 04.06.2021
льготная ипотека, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал максимальную стоимость жилья по льготной ипотеке. Как сообщил глава государства, в Москве и Петербурге она составит 12 миллионов рублей.
В российских регионах максимальная стоимость жилья по льготной ипотеки составит 6 миллионов рублей.
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