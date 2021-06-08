МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Льготная ипотека с обновленными условиями позволяет купить только 19% квартир на рынке новостроек в крупных российских городах, говорится в сообщении онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил за продление программы льготной ипотеки еще на год. Однако максимальный лимит кредита теперь составит 3 миллиона рублей для всех регионов, а ставка повысится до 7%.

При расчетах эксперты ЦИАН исходили из того, что потенциальный покупатель обращается к застройщику с минимально возможным первым взносом в 15% от стоимости квартиры. С учетом максимального лимита в 3 миллиона рублей стоимость выбранного жилья не должна превышать 3,53 миллиона рублей. Первый взнос в данной ситуации составит около 530 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

"На первичном рынке крупных городов (с населением от 500 тысяч) можно будет купить по льготной ипотеке на новых условиях 19% квартир. Без учета рынка Москвы и Санкт-Петербурга – 27%. С прежним лимитом 6 миллионов рублей доля подходящих квартир составляла в регионах 88%", — говорится в сообщении. России предсказывают аномально высокий рост экономики

По данным ЦИАН, в Москве после обновления размера максимального кредита доля подходящего жилья снизится с 58% до нуля, а в Санкт-Петербурге – с 87% до 5%. В Московской области под новый лимит подходит около 12% предложения, и речь идет о в основном о городах дальнего Подмосковья на востоке региона. Менее десяти подходящих под программу лотов в Сочи. В Казани с первым взносом в 15% можно выбирать всего из 4% квартир.

"При этом по программе удастся купить преимущественно однокомнатные квартиры общей площадью 37,8 квадратных метров — на 33% меньше, чем в среднем по рынку", — добавляется в сообщении.

Как уточняется в нем, реальный первый взнос, чтобы воспользоваться льготной ипотекой, должен составлять 42% от цены квартиры вместо минимально разрешенных банками 15%.