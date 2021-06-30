МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил позитивный эффект от действия программы льготной ипотеки, несмотря на рост цен на жилье. Власти будут стремиться стабилизировать цены на строительном рынке

"Эта льготная ипотека сыграла свою положительную роль, строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось", — сказал Путин в ходе прямой линии.

Среди причин, которые привели к росту цен на жилье, президент назвал помимо инфляции подорожание металлопродукции, нехватку рабочей силы.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования, но одновременно привело и к росту цен на жилье. В начале июня Путин предложил продлить программу на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.