МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российские банки в основном решили пока не поднимать ставки до 7% по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках, однако некоторые игроки все же обновили условия, показал опрос РИА Новости. Эксперты выяснили, кто чаще всего интересуется льготной ипотекой

Правительство России продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли.

Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% (ранее 6,5%) годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов).

Ранее Сбербанк и ВТБ после изменения программы льготной ипотеки на жилье в новостройках после 1 июля не стали повышать ставку до 7%, установленных правительством.

В Промсязьбанке сообщили агентству, что в настоящее время сохраняют прежний уровень ставок, "а дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации на ипотечном рынке". Райффайзенбанк, Росбанк, банк "Дом.РФ", банки "Открытие" и "Зенит" указали, что их ставка ниже установленной правительством в 7%.

Совкомбанк в июле в связи с ростом ключевой ставки ЦБ повысил процентную ставку, но она ниже обозначенного государством льготного уровня и составляет 6,75%.

Между тем, некоторые игроки изменили условия по данной программе после 1 июля. Так, банк "Санкт-Петербург" поднял ставку до 7%. То же самое сделал и РНКБ, однако для некоторых заемщиков банк предусмотрел дисконты.

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