МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ипотека в России вновь побила рекорд. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на предварительные оценки Дом.РФ и Frank RG.

В частности, за первое полугодие нынешнего года выдано 936 тысяч ипотечных кредитов — это самый высокий показатель выдачи ипотеки за период с января по июнь за всю историю российского ипотечного рынка. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Общая сумма выданных кредитов — 2,69 триллионов рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача выросла на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном. Эксперты по недвижимости назвали причины роста цен на новостройки

Отмечается, что комплекс мер господдержки позволил не только системно поддержать рынок ипотеки в трудный период, но и запустить его устойчивый рост, который продолжается уже 14 месяцев подряд. "За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25-30% из них купили жилье в новостройках", — сказал он. Гражданам помогают и низкие рыночные ставки по ипотеке, и разнообразные льготные программы.

В июне было выдано 178 тысяч ипотечных кредитов (+40% по сравнению с июнем прошлого года) на 540-545 миллиардов рублей (+80%). В рамках общефедеральных льготных ипотечных программ было оформлено 57,6 тысячи кредитов на 213 млрд рублей. То есть с господдержкой был выдан каждый третий кредит.

Напомним, что в 2020 году Россия также поставила рекорд по выдаче ипотечных кредитов. Было выдано 1,7 миллионов кредитов на 4,3 триллионов рублей. Это максимальное значение за всю историю отечественного ипотечного рынка.