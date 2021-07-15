МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чаще всего из россиян кредиты с господдержкой оформляли москвичи, жители Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Свердловской и Тюменской областей, республики Татарстан, Новосибирской и Ростовской областей, а также республики Башкортостан.

Как пишет "Российская газета", если в 2019 году было выдано 1,3 миллиона ипотечных кредитов, то в прошлом 2020 году, в том числе благодаря программе льготной ипотеки — уже 1,7 миллиона.

Напомним, что программа льготной ипотеки с процентной ставкой по кредиту 6,5% была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли, а также повышения доступности жилья и улучшения жилищных условий россиян. Это является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Кредиты ограничивались суммой в 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

6 миллионов рублей — для других регионов.

Но в июле — со второго числа — изменились условия программы. Сейчас максимальная сумма кредита 3 млн рублей для всех регионов. Максимальная процентная ставка — 7%.

За первое полугодие 2021 года в России выдано 936 тысяч ипотечных кредитов. Это самый высокий показатель за всю историю российского ипотечного рынка, отмечал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.