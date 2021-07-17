МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Россияне чаще всего недовольны в своем жилье плохой освещенностью подъездов или подходов к дому, шумом и пылью с улицы, а также шумом от соседей, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. Юристы рассказали, как из-за недвижимости можно попасть в тюрьму

Так, на плохую освещенность подходов к дому или в подъезде жалуются 13,1% семей, на шум, загрязнение воздуха, пыль с улицы — 11,4%, а на шум от соседей — 11,3%.

Еще 7,2% российских домохозяйств недовольны недостатком тепла в своем жилище, а 6,2% — сыростью или промерзанием стен и полов. При этом 6% семей не хватает в своих домах солнечного света, около 5,1% жалуются на наличие насекомых или грызунов. Наконец, 4,4% россиян заявили о нарушение общественного порядка вблизи своих домов или подъездов.

Около 0,1% домохозяйств указали на все или на большинство перечисленных недостатков в жилом помещении. При этом 63,9% семей не указали ни на один из вышеперечисленных факторов. Можно было выбрать несколько ответов.

Большинство семей (45,5%) оценивает состояние своего жилья как хорошее, 43,6% — удовлетворительное, 7,3% — отличное, 3,3% — плохое, 0,3% — очень плохое. При этом о потребности в улучшении жилищных условий заявила четверть российских домохозяйств (25,8%), из них 42,1% нуждаются в увеличении площади или переезде в более удобный дом или район, 36,3% — ремонте или перепланировке имеющегося жилья.

Однако лишь 13,9% российских семей готовятся. Треть из них намерены купить другое жилье, 11,1% — вселиться в жилье, которое уже строится, 6,3% — рассчитывают получить новое жилье в связи со сносом дома.

Еще 4% семей собираются снимать жилье, 3,8% — готовятся подать документы для постановки на очередь на жилье. Остальные 42,6% собираются улучшить свои жилищные условия другим способом.

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном собеседовании представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября. Предыдущее прошло в 2018 году.

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