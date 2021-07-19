Хуснуллин пообещал запустить ипотеку для частных домов до конца года
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ипотечный продукт для индивидуального жилищного строительства будет запущен до конца года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"До конца года мы этот продукт просто обязаны запустить", — сказал Хуснуллин.
По его словам, пакет необходимых документов уже подготовлен, и в ближайшее время вопрос будет доработан совместно с Банком России и регионами.
Вице-премьер отметил, что запуск продукта надо разделить на две части – строительство профессиональными застройщиками и обычными гражданами на своих участках, которые на сегодняшний день не размежеваны.
Потенциал рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России составляет 100 миллионов квадратных метров, заявил Хуснуллин.
По его словам, правительство России совместно с Росреестром уже выявили участки для 100 миллионов "квадратов" под индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время для развития этого рынка необходимо совершенствовать инструменты поддержки, которые вице-премьер предложил реализовывать в рамках программы "Мой частный дом".
"Для развития ИЖС необходимо максимально увеличить предоставление земли и прав на объекты. В рамках работы с Росреестром мы нашли земельных участков для строительства уже на 100 миллионов квадратных метров (жилья — ред.)", — сказал Хуснуллин.
Он также добавил, что правительство в ближайшее время планирует заняться актуализацией пространственных данных, чтобы максимально ускорить и упростить вовлечение участков в хозяйственный оборот.
"Мы должны создать условия при постановке участка на кадастровый учет и регистрации прав за один день. Инициатива позволит не только упростить процедуру, но и увеличить стоимость всех активов как граждан, так и бизнеса по всей стране", — добавил Хуснуллин.
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