МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ипотечный продукт для индивидуального жилищного строительства будет запущен до конца года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин призвал не допустить банкротств строительных компаний

"До конца года мы этот продукт просто обязаны запустить", — сказал Хуснуллин.

По его словам, пакет необходимых документов уже подготовлен, и в ближайшее время вопрос будет доработан совместно с Банком России и регионами.

Вице-премьер отметил, что запуск продукта надо разделить на две части – строительство профессиональными застройщиками и обычными гражданами на своих участках, которые на сегодняшний день не размежеваны.

Потенциал рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России составляет 100 миллионов квадратных метров, заявил Хуснуллин.

По его словам, правительство России совместно с Росреестром уже выявили участки для 100 миллионов "квадратов" под индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время для развития этого рынка необходимо совершенствовать инструменты поддержки, которые вице-премьер предложил реализовывать в рамках программы "Мой частный дом".

"Для развития ИЖС необходимо максимально увеличить предоставление земли и прав на объекты. В рамках работы с Росреестром мы нашли земельных участков для строительства уже на 100 миллионов квадратных метров (жилья — ред.)", — сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что правительство в ближайшее время планирует заняться актуализацией пространственных данных, чтобы максимально ускорить и упростить вовлечение участков в хозяйственный оборот.

"Мы должны создать условия при постановке участка на кадастровый учет и регистрации прав за один день. Инициатива позволит не только упростить процедуру, но и увеличить стоимость всех активов как граждан, так и бизнеса по всей стране", — добавил Хуснуллин.

Читайте также:

Аналитики перечислили города с самой дорогой "вторичкой"