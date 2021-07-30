МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В России в первом полугодии 2021 года около 292 тысяч семей воспользовались кредитами с господдержкой на общую сумму 959 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании "Дом.РФ", подготовившей отчет "Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года" совместно с Frank RG. Стоимость ипотеки в России вновь опустилась к историческому минимуму

В нем указывается, что ипотечные банки из топ-20 выдали 907 тысяч кредитов на 2,6 триллиона рублей, что на 76% в денежном выражении больше результатов аналогичного периода прошлого года. По программам с господдержкой они выдали 292 тысячи кредитов, при этом 209 тысяч кредитов на сумму 735 миллиардов рублей (28% объема всех выданных кредитов) приходится на льготную ипотеку на новостройки.

В сообщении отмечается, что еще более 73 тысяч семей получили выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка.

"По мере завершения кризисных явлений в экономике акценты в реализации госпрограмм смещаются. На первый план вновь выходят структурные вызовы – в первую очередь демографические. Именно поэтому была расширена мера по поддержке семей с детьми. Это одновременно повышает доступность жилья для большой категории населения и способствует улучшению демографической ситуации в стране", — приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра "Дом.РФ" Михаила Гольдберга. Хуснуллин рассказал о темпах ввода жилья в регионах

Как указывается в сообщении, семья с одним ребенком, взявшая стандартный кредит по семейной ипотеке с материнским капиталом вне столичных регионов (2,4 миллиона рублей, срок – 20 лет, ставка – 4,8%), сможет сэкономить на платежах по нему около 8 тысяч рублей в месяц. Платеж снизится с 20,2 тысячи рублей до 12,3 тысячи рублей. На переплате по кредиту удастся сэкономить 1,4 миллиона рублей, еще 560 тысяч рублей вернутся в виде налоговых вычетов.

"Для семьи с двумя детьми ежемесячная экономия на платежах составит уже 9 тысяч рублей, общая переплата снизится на 1,5 миллиона рублей, а семьи с тремя детьми с учетом выплаты в 450 тысяч рублей сэкономят на ежемесячных платежах почти 12 тысяч рублей (общая переплата меньше на 1,75 миллиона рублей)", — добавляется в нем.

Для граждан с детьми с 2018 года действует программа "Семейная ипотека". Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Теперь взять такой кредит смогут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года.

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