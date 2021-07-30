МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В начале лета 2021 года уровень одобрения заявок по ипотеке сократился до 66%, пишут "Известия" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс". Пенсионерам перечислили, какие налоги им не надо платить

С октября 2020 года наблюдается падение числа положительных решений об ипотеке, сейчас количество отклоненных заявок приблизилось к предыдущему рекорду, достигнутому в 2017 году, следует из данных "Эквифакс".

Уже девять месяцев происходит сокращение одобренных заявок на жилищную ссуду, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кредитные организации сохраняют консервативный подход к ипотечному кредитованию, добавил Волков.

"Из-за большого потока желающих приобрести квартиру в ипотеку кредиторы зачастую стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее. Поэтому в ряде случаев, несмотря на приток новых клиентов, уровень одобрения мог снижаться. Также на отклонении заявок на получение ссуды сказалась неопределенность в продлении льготной госпрограммы", — прокомментировал генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин.