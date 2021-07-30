МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в РФ в июне снизилась на 0,23 процентного пункта — до исторического минимума в 7,07% годовых, следует из материалов ЦБ. Почти 300 тысяч семей получили льготную ипотеку в первом полугодии

Это минимальный показатель за все время публикации данных, начиная с января 2018 года. Средняя ставка по ипотеке стабильно уменьшается с апреля 2019 года — тогда она составляла 10,56% годовых, при этом с июля прошлого года показатель колебался в диапазоне 7,23-7,38% годовых.

В то же время средний срок по ипотеке продолжил рост, увеличившись на 3,5 месяца — до рекордных 243,9 месяца, или 20,3 года. Показатель стабильно растет с октября прошлого года – тогда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года увеличился до 225,1 месяца.

Банк России в июле в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что данное решение ускорит рост ставок по кредитам и депозитам.

Российские банки не смогли в июне обновить рекорд по количеству или объему выданной ипотеки, однако им впервые удалось нарастить средний размер жилищного кредита выше 3 миллионов рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Так, кредитные организации за июнь нарастили количество выданных ипотечных ссуд на 20,4% — до 178,7 тысячи кредитов, а их объем — на 25,7%, до 544,95 миллиарда рублей. Несмотря на резкий рост данного сегмента, выдачи ипотеки не смогли превысить результаты рекордного апреля текущего года, когда было выдано 191,4 тысячи кредитов на 550,9 миллиарда рублей.

В то же время средний размер ссуды на покупку жилья вырос до максимального за всю историю наблюдений уровня — 3,05 миллиона рублей, что на 4,4% больше результата месяцем ранее. Данный показатель стабильно увеличивался с июня прошлого года.

Общий объем задолженности граждан по ипотеке продолжил увеличиваться — на 2,85%, до рекордных 10,56 триллиона рублей.

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