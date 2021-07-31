В России выросло число регионов, где вообще не продаются квартиры в новостройках
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В первом полугодии текущего 2021 года в семи субъектах РФ не было продано ни одной квартиры в новостройках, пишет РБК.
В шести из этих регионов продажи в новостройках не идут уже два года, сразу после введения запрета привлекать напрямую деньги дольщиков.
Седьмым регионов стала Карачаево-Черкесия. Здесь остановился рынок продажи квартир в новостройках.
Согласно данным Росреестра, в этом регионе в январе-июне 2021 года не было заключено ни одного договора долевого участия (ДДУ). Напомним, что посредством ДДУ застройщики продают квартиры в возводимых домах.
За прошлый 2020 год в субъекте был заключен всего один такой договор.
За первые шесть месяцев этого года не было продано через ДДУ ни одной квартиры в регионах:
- Камчатка,
- Мурманская область,
- Республика Тыва,
- Еврейская автономная область.
Здесь продажи встали после 1 июля 2019 года — с введения для девелоперов запрета строить жилье напрямую на деньги дольщиков.
- Нет продаж новостроек в Магаданской области,
- на Чукотке.
В последних двух регионах ДДУ не заключались как минимум с 2016 года.
Также Росреестр не зафиксировал ни одной сделки в Ненецком автономном округе, однако тут ведомство начало вести подсчеты только с 2021 года: раньше данные объединялись с результатами в Архангельской области, в состав которой он входит (ситуация в округе далее не анализируется).
https://1prime.ru/development/20210731/834348345.html