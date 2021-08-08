МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Около 40% жилья в Москве вводится в бывших промзонах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр отметил, что в столице очень много промышленных территорий, где промышленности нет, а есть складские или заброшенные помещения. Собянин назвал "цену" пандемии для Москвы

"Старые промзоны должны реорганизовываться. Значительная часть должна перейти под создание новых рабочих мест, другие промзоны должны идти уже под комплексное строительство жилья, объектов соцкультбыта и так далее, в том числе и объектов благоустройства. Сегодня уже около 40% жилья вводится в промышленных зонах", — сообщил Собянин.

Вместе с этим мэр подчеркнул, что существующие хорошие предприятия должны оставаться, развиваться и работать.

В рамках программы "Индустриальные кварталы" заключены договоры о комплексном развитии промзон "Кунцево", "Октябрьское поле", "Коровино", где планируется создать свыше 18 тысяч рабочих мест.

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