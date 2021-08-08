Собянин: около 40% жилья в Москве строится в бывших промзонах
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Около 40% жилья в Москве вводится в бывших промзонах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр отметил, что в столице очень много промышленных территорий, где промышленности нет, а есть складские или заброшенные помещения.
"Старые промзоны должны реорганизовываться. Значительная часть должна перейти под создание новых рабочих мест, другие промзоны должны идти уже под комплексное строительство жилья, объектов соцкультбыта и так далее, в том числе и объектов благоустройства. Сегодня уже около 40% жилья вводится в промышленных зонах", — сообщил Собянин.
Вместе с этим мэр подчеркнул, что существующие хорошие предприятия должны оставаться, развиваться и работать.
В рамках программы "Индустриальные кварталы" заключены договоры о комплексном развитии промзон "Кунцево", "Октябрьское поле", "Коровино", где планируется создать свыше 18 тысяч рабочих мест.