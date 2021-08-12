МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Отсутствие на российском рынке таких механизмов, которые, например, привели к серьезному перегреву на рынке ипотечного кредитования в США в 2008 году, вылившемуся в глобальный экономический кризис, говорит о невозможности появления в России пузырей на ипотечном рынке, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Глава Банк России Эльвира Набиуллина в апреле заявила, что регулятор видит признаки перегрева на ипотечном рынке, считает необходимым нормализовать темпы роста выдачи ипотечных кредитов и призывает банки учитывать все риски. Однако уже в июле директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил, что риски перегрева на рынке ипотеки в России будут в дальнейшем снижаться благодаря изменению параметров льготной ипотеки на жилье в новостройках. Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 50%

"Те механизмы, которые привели к серьезному перегреву и огромным дисбалансам на рынке ипотечного кредитования в США в 2008 году, в России де-факто отсутствуют. У нас нет рынка производных финансовых инструментов, завязанных на ипотечные кредиты. При этом размер российского ипотечного портфеля не столь велик, доля просрочки также очень низкая", — считает Микаелян.

Именно поэтому возможность появления пузырей на российском ипотечном рынке, по мнению собеседника агентства, не заслуживает серьезного обсуждения.

Микаелян также отметил, что динамика ипотечного кредитования в России по большей части зависит от льготных государственных программ, и текущие показатели достаточно адекватно отражают потребности населения в жилье. "Доля инвестиционного жилья в России не является критически высокой, как это было в США", — добавил он.

Что же касается возможности повторения того финансового кризиса, то эксперт подчеркнул, что хотя рынок ипотеки в США и самый крупный и агрессивный, однако на сегодняшний момент все его параметры и инструменты, такие как субстандартные кредиты, находятся под контролем.

"Кроме того, объем американского ипотечного рынка относительно ВВП сейчас несравнимо меньше, чем в 2008 году. Поэтому серьезные риски на ипотечном рынке США сейчас отсутствуют, хотя регуляторы, безусловно, должны мониторить ситуацию", — подытожил Микаелян.

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