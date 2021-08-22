МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В правительстве сообщили о подготовке единой государственной системы арендной недвижимости. Директор направления "Недвижимость" группы компаний SRG Иван Терешин рассказал "Известиям" о мерах, которые повысят эффективность вывода рынка арендного жилья из "серой зоны". Эксперт назвала приложения, "пожирающие" память смартфона

В пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в России будет запущена единая государственная система арендной недвижимости. Создание данной платформы должно быть завершено к лету 2022 года.

Арендодатели будут отчитываться о сдаче недвижимости для проживания сторонним лицам в специальной информационной системе, отметили в кабмине. Власти готовят всю необходимую законодательную базу для реализации инициативы по выводу арендного рынка из "серой зоны".

Наличие единой информационной государственной платформы по аренде недвижимости является необходимым инструментом для рынка жилья, заявил специалист.

"Безусловно, это повлечет ощутимый рост стоимости аренды. Но данный факт частично компенсируется прозрачностью сделки и безопасностью ее сторон в силу заключения официального договора и внесения сведений в единую информационную платформу", — отметил Терешин.

Среди инструментов стимулирования, которые помогут вывести рынок из "серой зоны", эксперт назвал введение налоговых послаблений, возможность получения налогового вычета по медицинским услугам и образованию.