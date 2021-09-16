МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Сбербанк продлил программу льготной, по ставке от 6%, ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 1 декабря, сообщается на сайте банка.

"Сбербанк продлил программу льготной ипотеки на строительство индивидуального жилого дома по ставке от 6%. Кредитный договор можно заключить до 1 декабря 2021 года. Ранее программа действовала до 1 октября. Напомним, процентную ставку субсидирует финансовый институт развития в жилищной сфере "Дом.РФ", — говорится в сообщении.

"С начала июля, когда была запущена программа, около 1,8 тысячи россиян подали в Сбербанк заявки на оформление новой льготной ипотеки на возведение собственного дома. Конечно, нужно отметить, что сейчас мы видим рост спроса на ипотеку на ИЖС в принципе. В этом году в Сбербанке выдача таких кредитов увеличилась в четыре раза: за январь-август 2021 года по всем программам выдано 5819 кредитов на 15,3 миллиарда рублей", — отметил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.