МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Если застройщик нарушает сроки передачи объектов долевого строительства и требования по качеству, а также включает в договор пункты, которые ущемляют права дольщиков, это может стать вескими основаниями для обращения в Роспотребнадзор, заявила РИА Недвижимость старший юрист юридической фирмы "Арбитраж.ру" Аида Кобенко. Застройщики прогнозируют новый виток роста цен на новостройки

Она отметила, что самое распространенное нарушение со стороны застройщиков — это затягивание сроков строительства и передачи объектов гражданам. Согласно законодательству, за каждый день просрочки застройщик должен компенсировать 1/150 от ставки рефинансирования. Когда же дело дойдет до суда, строителей оштрафуют на 50% от взысканной суммы. При этом дольщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если новостройка не будет ему передана по истечении двух месяцев.

"Застройщики могут пойти на хитрость, включив в договор пункт о занижении стоимости компенсации при задержке передачи объекта. Если девелопер не хочет изменять договор в добровольном порядке, то дольщик вправе обратиться в Роспотребнадзор, который вынесет предписание за несоблюдение требований 214-ФЗ и заставит изменить договор", — объяснила Кобенко.

Также с помощью Роспотребнадзора из договора долевого участия (ДДУ) можно исключить пункты, ущемляющие права дольщиков. Это, например, обязательство компенсировать расходы девелопера по оплате услуг ЖКХ с момента ввода объекта в эксплуатацию и до момента передачи объекта, право застройщика отказаться от исполнения своих обязанностей перед гражданами в одностороннем порядке или изменить в ДДУ условия по стоимости квартиры и срокам завершения строительства. В то же время Роспотребнадзор может заставить девелопера вернуть в ДДУ пункт о компенсации дольщику, если площадь квартиры окажется меньше, чем заявлено в договоре.

По словам юриста, за подобные нарушения девелопер будет обязан выплатить штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей. А если впоследствии будет доказано, что покупателей ввели в заблуждение, застройщик дополнительно заплатит от 100 до 500 тысяч рублей.

Кобенко напомнила, что девелопер может расторгнуть ДДУ в одностороннем порядке, только если дольщик просрочит оплату и только по истечении 30 дней со дня уведомления должника.

Юрист особо отметила, что права дольщиков как потребителей услуг застройщика нарушаются, если компания включает в договор долевого участия условие, по которому покупатель отказывается от каких-либо претензий после передачи ему квартиры по акту приема-передачи. По закону гарантийный срок на объект долевого строительства не может быть меньше пяти лет, а на инженерное и технологическое оборудование в новом доме — трех лет.

При выявлении нарушения условий о качестве объекта долевого строительства в течение гарантийного срока дольщик может потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков либо адекватного уменьшения цены договора, либо возмещения расходов на устранение недостатков, пояснила Кобенко.