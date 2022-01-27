МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева в очередной раз возглавила рейтинг крупнейших рантье России журнала Forbes. Зарабатывать на аренде квартир стало еще менее выгодным

Многолетний лидер рейтинга в 2021 году, по оценке издания, увеличил доходы от аренды недвижимости на 30% — почти до 1,7 миллиарда долларов. Общая площадь коммерческой недвижимости компании увеличилась до 3,9 миллиона квадратных метров. Кроме того, в прошлом году Нисанов и структуры "Киевской площади" купили почти 10% акций девелоперской компании "Самолет".

"Ташир" Самвела Карапетяна, как и год назад, занимает второе место рейтинга. Forbes оценивает рентный доход компании в 615 миллионов долларов – на 5% больше, чем в 2020 году.

Третья строчка рейтинга также осталась без изменений – на ней закрепилась группа "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доходы от аренды компании, по подсчетам издания, за год выросли на 11% — до 510 миллионов долларов.

В десятку крупнейших рантье по версии Forbes также вошли Gleden Invest Group Александра Клячина (арендный доход 385 миллионов долларов, +208% к 2020 году), управляющая магазинами IKEA и ТЦ "Мега" Ingka Centres (350 миллионов долларов, +6%), Riverstretch Trading & Investments выходцев из группы "Регион" Валерия Михайлова и Павла Ващенко (350 миллионов долларов, +19%), Crocus Group Араза Агаларова, (325 миллионов долларов, +35%), Enka семьи Тара (300 миллионов долларов, +3%), "Комплексные инвестиции" Алексея и Юрия Хотиных (205 миллионов долларов, +8%) и Raven Property Group (180 миллионов долларов, —5%).

Второй пандемийный год оказался для российского рынка коммерческой недвижимости не таким провальным как 2020-й, но к показателям 2019-го он пока не вернулся, указывается в статье. Как минимум двое участников рейтинга, ранее занимавшихся только коммерческой недвижимостью, повернулись в сторону жилья. Это лидер списка "Киевская площадь" и занявшая в рейтинге 13-е место PPF Group, которая строит свой первый жилой комплекс Homecity.