МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Покупателям признанных незаконными московских апартаментов вряд ли удастся вернуть деньги через суд, при этом им грозит сразу два штрафа. Об этом рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Госинспекция по недвижимости Москвы сообщила о том, что будет проверять законность возведения столичных апартаментов. Отмечается, что в план проверок попали примерно 600 зданий. В частности, инспекция обратит внимание на часто встречающееся при строительстве такой недвижимости несоответствие фактического использования земельного участка прописанному в документах виду разрешенного использования (ВРИ).

Юрист пояснил, что проверки являются продолжением начавшейся несколько лет назад борьбы московских властей с использованием земельных участков не по назначению. "Цены подскочат еще на треть": как и когда выгодно купить электронику

"Вопрос касается исключительно вида разрешенного использования участка, на котором построен апарт-комплекс. Соответственно, безопасным будет разрешение на использование земли под гостиничное обслуживание. Любой иной код земельного участка под апартаментами будет расцениваться как нарушение и облагаться штрафом", — объяснил Паюшин.

Он добавил, что если за непроданные апартаменты оштрафован будет застройщик, то за проданные штраф уже будет платить покупатель.

Паюшин рассказал, что заплатить штраф собственники будут вынуждены дважды. Один придет от Госинспекции по недвижимости и составит 1-3 тысячи рублей. Второй — от Росреестра, как раз за использование земли не по назначению. Он рассчитывается как процент от кадастровой стоимости земли и составляет для физлиц в Москве от 0,5 до 1%, но не менее 10 тысяч рублей.

Сумма штрафа пересчитывается на всех собственников апартаментов исходя из метража их помещений, подчеркнул юрист.

По его словам, оспорить штрафные санкции будет возможно, лишь подав в суд иск на недобросовестного продавца с требованием расторжения договора. Но если в нем была указана продажа именно нежилого помещения, то "шансов выиграть суд практически нет", сказал Паюшин.

Юрист еще раз напомнил, что для потенциальных покупателей апартаментов крайне полезно проверять перед заключением сделки предмет договора, а также вид использования земельного участка, на котором расположен комплекс.

Работающие в столичном регионе риелторы затруднились оценить для РИА Недвижимость число количество апартаментов со спорной законностью, при этом признав, что подобные объекты встречаются в продаже в Москве.