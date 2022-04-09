МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ допускает возможность корректировки программы льготной ипотеки после снижения ключевой ставки ЦБ, сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин. Российские банки готовятся снижать ставки по ипотеке

Ранее Банк России принял решение экстренно снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20% годовых с 11 апреля текущего года.

По словам Стасишина, власти предусматривали возможные изменения в программе льготной ипотеки, когда принимали решение о повышении ставки до 12%. Минстрой проводит мониторинг выдачи ипотеки на первичном рынке в еженедельном режиме и докладывает курирующему вице-премьеру Марату Хуснуллину. Решение об очередном пересмотре программы будет принято в ближайшее время, добавил замглавы ведомства.

Кроме того, Стасишин рассказал о поддержке застройщиков. Так, субсидирование ставки по кредитам для застройщиков позволит построить около 18,5 миллиона квадратных метров жилья. В ближайшее время между банками на эти цели будет распределен лимит в объеме 35 миллиардов рублей в год. По остальным кредитам, взятым в целях жилищного строительства с плавающей ставкой, программа будет продолжаться, пока ключевая ставка не снизится и не позволит на рыночных условиях выдавать и обслуживать кредиты по ставке ниже 15%.

"С учетом того, что ставка снизилась, мы будем предлагать заинтересованных банков и застрощиков жилья откорректировать эти условия", — сказал он.

Что касается застройщиков коммерческой и промышленной недвижимости, они смогут получить субсидии по кредитам на оборотные средства в рамках дополнительных антикризисных мер.