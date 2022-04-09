Замглавы Минстроя Стастишин допускает корректировку льготной ипотеки после снижения ставки ЦБ
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ допускает возможность корректировки программы льготной ипотеки после снижения ключевой ставки ЦБ, сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.
Ранее Банк России принял решение экстренно снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20% годовых с 11 апреля текущего года.
По словам Стасишина, власти предусматривали возможные изменения в программе льготной ипотеки, когда принимали решение о повышении ставки до 12%. Минстрой проводит мониторинг выдачи ипотеки на первичном рынке в еженедельном режиме и докладывает курирующему вице-премьеру Марату Хуснуллину. Решение об очередном пересмотре программы будет принято в ближайшее время, добавил замглавы ведомства.
Кроме того, Стасишин рассказал о поддержке застройщиков. Так, субсидирование ставки по кредитам для застройщиков позволит построить около 18,5 миллиона квадратных метров жилья. В ближайшее время между банками на эти цели будет распределен лимит в объеме 35 миллиардов рублей в год. По остальным кредитам, взятым в целях жилищного строительства с плавающей ставкой, программа будет продолжаться, пока ключевая ставка не снизится и не позволит на рыночных условиях выдавать и обслуживать кредиты по ставке ниже 15%.
"С учетом того, что ставка снизилась, мы будем предлагать заинтересованных банков и застрощиков жилья откорректировать эти условия", — сказал он.
Что касается застройщиков коммерческой и промышленной недвижимости, они смогут получить субсидии по кредитам на оборотные средства в рамках дополнительных антикризисных мер.
https://1prime.ru/development/20220409/836625968.html