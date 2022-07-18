МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Налоговый вычет нельзя получить при покупке жилья, если оно оплачено за счет субсидий или средств работодателя, рассказала РИА Недвижимость юрист налоговой практики BGP Litigation Анастасия Варсеева. Банк России рассказал о сохранении налогового вычета при переводе активов

Россияне после покупки жилья могут вернуть часть уплаченных в виде налогов денежных средств. Это максимум 260 тысяч рублей, или 13%, с учетом лимита имущественного вычета в 2 миллиона рублей, а при использовании ипотеки — 390 тысяч рублей с 3 миллионов рублей. Как пояснила Варсеева, вычет полагается только при уплате налогов с доходов по ставке 13% или 15%.

"Нельзя получить налоговый вычет, когда оплату за приобретение жилья произвел работодатель или оно было куплено за счет бюджетных средств и за счет маткапитала. В случае с маткапиталом в этой ситуации из общей стоимости сделки вычитается его сумма, и вычет можно получить только на оставшуюся сумму", — рассказала управляющий партнер "Легес Бюро" Мария Спиридонова.

Кроме того, вычет не выплачивается с доходов по операциям с ценными бумагами, дивидендов иностранных компаний, выигрышей в лотерею и азартные игры, а также пенсии, так как она не облагается НДФЛ, отметила Варсеева.

При этом пенсионер может получить вычет, если он, в частности, сдает квартиру официально и платит налог, уточнила юрист.