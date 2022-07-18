Юрист объяснила, что нельзя получить вычет при покупке жилья, оплаченного за счет субсидий
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Налоговый вычет нельзя получить при покупке жилья, если оно оплачено за счет субсидий или средств работодателя, рассказала РИА Недвижимость юрист налоговой практики BGP Litigation Анастасия Варсеева.
Россияне после покупки жилья могут вернуть часть уплаченных в виде налогов денежных средств. Это максимум 260 тысяч рублей, или 13%, с учетом лимита имущественного вычета в 2 миллиона рублей, а при использовании ипотеки — 390 тысяч рублей с 3 миллионов рублей. Как пояснила Варсеева, вычет полагается только при уплате налогов с доходов по ставке 13% или 15%.
"Нельзя получить налоговый вычет, когда оплату за приобретение жилья произвел работодатель или оно было куплено за счет бюджетных средств и за счет маткапитала. В случае с маткапиталом в этой ситуации из общей стоимости сделки вычитается его сумма, и вычет можно получить только на оставшуюся сумму", — рассказала управляющий партнер "Легес Бюро" Мария Спиридонова.
Кроме того, вычет не выплачивается с доходов по операциям с ценными бумагами, дивидендов иностранных компаний, выигрышей в лотерею и азартные игры, а также пенсии, так как она не облагается НДФЛ, отметила Варсеева.
При этом пенсионер может получить вычет, если он, в частности, сдает квартиру официально и платит налог, уточнила юрист.
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