МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Спрос на первичном рынке недвижимости России по итогам первого полугодия просел в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%, подсчитали на основе данных Росреестра аналитики классифайда "Циан". Названа альтернатива турецкой недвижимости для россиян

"В первом полугодии заключено 382,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — на 10% меньше, чем за аналогичный период год назад. Две из трех сделок были заключены в первом квартале. Во втором квартале спрос просел до уровня периода пандемийных ограничений 2020 года", — говорится в сообщении компании.

Как отмечается в нем, спрос оказался выше прошлогоднего только в трети регионов — в основном в субъектах Сибирского и Дальневосточного округов с небольшим числом ДДУ.

Треть сделок на первичном рынке была заключена в десяти регионах. Среди лидеров — столичные агломерации и регионы с городами-миллионниками, а также Тюменская область. В шести регионах не было ни одной сделки на первичном рынке, констатировали аналитики сервиса.

Так, лидером по ДДУ традиционно стала Москва (64,3 тысячи). За ней следуют Московская область (42,4 тысячи), Санкт-Петербург (35,7 тысячи), Краснодарский (23,3 тысячи) и Красноярский (21,7 тысячи) края. В Новосибирской области зарегистрировали 15,6 тысячи ДДУ, Свердловской — 13,4 тысячи, Ленинградской — 11,3 тысячи, Татарстане — 10,8 тысячи, Тюменской области — 9,8 тысячи.

Ни одной сделки на первичном рынке не совершили за полгода в Еврейской автономной области, на Камчатке, Чукотке, Мурманской области, Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкессии. В Магаданской области было заключено три сделки. Как отмечается в сообщении, это регионы с минимальными объемами ввода жилья девелоперами (либо малонаселенные, либо с широким распространением индивидуального жилищного строительства).

Несмотря на почти двукратное обрушение спроса во втором квартале, аналитики "Циана" отмечают, что к концу полугодия показатель стал постепенно восстанавливаться и, вероятно, по итогам третьего квартала количество заключенных ДДУ позволит говорить о компенсации весеннего падения.