МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Санкции Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи не распространяются на республики Донбасса, Москва не будет играть роль Цербера, ограничивая сотрудничество между Донецком и Пхеньяном в вопросе найма северокорейских рабочих для восстановления донбасских республик, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Путин обсудил с Пашияном восстановление экономических связей на юге Кавказа

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ведет с Пхеньяном переговоры о приезде строителей из КНДР, первая группа может прибыть в самое ближайшее время. В июле КНДР признала независимость ДНР и ЛНР.

"На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются", — заявил Ильичев.

По его словам, "параметры предполагаемого сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, о чем говорил (глава ДНР) Денис Пушилин, лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян".

"Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и на Украине тоже", — заключил он.

В декабре 2017 года Совет безопасности ООН ввел международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

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