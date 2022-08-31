МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Министерство строительства россии выступило с предложением списывать долги за жилищно-коммунальные услуги нуждающимся гражданам. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в Ассоциацию компаний, обслуживающих жилье.

Поясняется, что министерство уже разработало проект постановления кабмина, которым вносятся изменения в правила предоставления субсидий на оплату счетов по ЖКХ.

"В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей: стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других", — поясняется в газете.

Помимо этого, согласно инициативе Минстроя, часть граждан перестанут лишать субсидий в случае несвоевременной оплаты счетов по коммуналке в случае, если это произошло по уважительной причине.

Издание добавляет, что документ Минстроя будет внесен на рассмотрение правительства страны "после завершения всех необходимых процедур".