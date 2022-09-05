ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Минимум 40% семей в РФ не могут взять никакую ипотеку, даже льготную, заявила первая замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. ВТБ увеличил выдачу дальневосточной ипотеки с начала года

"Безусловно, ипотечное кредитование — способ улучшения жилищных условий, и очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека. Все эти ипотеки в конечном счёте характеризуются сниженной процентной ставкой… Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить", — сказала она на ВЭФ.

Баталина отметила, что в ряде случаев ипотека может быть сдерживающим фактором рождаемости. Долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением семьи завести очередного ребёнка, уточнила она.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.