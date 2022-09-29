МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В России с момента объявления частичной мобилизации значительно выросло число обращений за оформлением доверенностей на управление и распоряжение имуществом, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Власти продлили срок перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

"Это во многом связано с обращениями мобилизованных граждан, которым нередко требуется срочно оформить тот или иной документ. Кто-то приходит, не имея повестки на руках и не зная точно, попадает он под мобилизацию или нет, но хочет подстраховаться", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в основном это доверенности на управление или распоряжение имуществом, представление интересов в госорганах и других организациях — так называемые "генеральные доверенности". Такой документ дает полномочия на самый широкий круг юридически значимых действий: регистрационных, представительских, а также по распоряжению имуществом гражданина — как движимым, так и недвижимым.

Вместе с тем в ФНП предупредили и о рисках. Они связаны с тем, что человек доверяет все полномочия по распоряжению имуществом третьему лицу. Их объем в этом случае ограничивается только сроком действия доверенности. При этом невозможно быть уверенным в том, что мнения доверителя и поверенного в отношении указанного в документе имущества со временем не разойдутся.

"Риск связан и с отсутствием в таких доверенностях четких условий распоряжения имуществом. Это открывает для поверенного возможность в дальнейшем указать в договоре любые выгодные для него пункты, включая нужную именно ему цену. Впоследствии собственник может даже не узнать, за какие деньги была продана его квартира, а если и узнает, то вряд ли сможет вернуть себе недополученный доход или оспорить сделку. По факту прямого нарушения закона нет – он сам дал третьему лицу практически неограниченную свободу действий в отношении его недвижимости", — рассказал представитель ФНП.

Он рекомендовал указывать в доверенности четкий перечень полномочий, конкретный и адекватный срок действия документа, если необходимо — конкретные параметры совершения тех или иных юридически значимых действий (например, цена, по которой допускается продажа недвижимости).

"Точно не стоит оформлять доверенности на посторонних людей, даже если те обещают избавить от всех проблем. Уже участились случаи мошенничества от лица псевдо-юристов и компаний, которые якобы оказывают правовую помощь. Как правило, сначала они просят оформить доверенность на их имя. Нередко это именно "генеральные" доверенности. С таким документом они получают возможность делать с чужим имуществом все, что захотят. Потом найти виновных и вернуть свое имущество оказывается крайне сложно", — сказал собеседник агентства, добавив, что еще есть риск скомпрометировать свои личные данные.

Как посоветовали в Федеральной нотариальной палате, если возникла необходимость передать кому-либо те или иные полномочия, то в качестве поверенного желательно выбрать максимально близкого человека. Оформлять доверенность или иной документ заранее особой потребности нет. Если не получается зайти к нотариусу в будний день, то можно обратиться в специальные "дежурные нотариальные конторы", которые работают в том числе в выходные и праздничные дни.