2022-09-29T14:25:50+03:00
2022-09-29T14:25:50+03:00
2022-09-29T14:25:50+03:00
2022
https://1prime.ru/development/20220929/838300016.html
Хуснуллин заявил, что города Донбасса восстановят за два-три года
Недвижимость
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ХУСНУЛЛИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОРОДА ДОНБАССА БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ ЗА 2-3 ГОДА, ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ДО 60 ТЫС СТРОИТЕЛЕЙ ПРАЙМ, 29.09.2022
бизнес, новости, недвижимость, россия, донбасс, марат хуснуллин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ХУСНУЛЛИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОРОДА ДОНБАССА БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ ЗА 2-3 ГОДА, ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ДО 60 ТЫС СТРОИТЕЛЕЙ