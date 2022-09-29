2022-09-29T14:25:50+03:00

2022-09-29T14:25:50+03:00

2022-09-29T14:25:50+03:00

2022

https://1prime.ru/development/20220929/838300016.html

Хуснуллин заявил, что города Донбасса восстановят за два-три года

Недвижимость

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ХУСНУЛЛИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОРОДА ДОНБАССА БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ ЗА 2-3 ГОДА, ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ДО 60 ТЫС СТРОИТЕЛЕЙ ПРАЙМ, 29.09.2022

бизнес, новости, недвижимость, россия, донбасс, марат хуснуллин

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60