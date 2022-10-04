МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку выступил за отклонение в первом чтении законопроекта, запрещающего в течение двух лет выселять граждан из ипотечной квартиры, если это его единственное жильё. В России замедлились темпы выдачи льготной ипотеки

Документ, внесенный группой депутатов из фракции "Новые люди", уточняет особенности обращения взыскания на имущество, находящееся в ипотеке. Он устанавливает, что в случае если предмет залога при ипотеке — единственное жилье гражданина, взыскание на него может быть обращено не раньше, чем через два года после вступления в силу решения суда.

Помимо этого, с трех месяцев до одного года законопроектом увеличивается срок просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, после истечения которого возможно обращение взыскания на заложенное имущество как в судебном, так и во внесудебном порядке. По мнению авторов законопроекта, такие нововведения будут способствовать защите прав залогодателей и членов их семей в случае обращения взыскания на единственное жилье.

Однако комитет по финрынку обращает внимание, что само понятие залога подразумевает погашение долга за счет предмета залога при невозможности заемщиком осуществить его погашение денежными средствами. Поэтому в соответствии с действующим законодательством на единственное жилье, находящееся в залоге, может быть обращено взыскание. Составлен рейтинг регионов России по доступности ипотеки в 2021 году

Предлагаемые же изменения, по мнению комитета, нарушат основополагающие принципы защиты участниками гражданского оборота своих прав на основании вступившего в законную силу решения суда, а также могут "привести к еще большему увеличению задолженности заемщика перед кредитором".

Против принятия законопроекта также выступают правительство РФ и комитеты Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и по строительству и ЖКХ. Они также полагают, что его реализация может повлечь увеличение суммы задолженности заемщика и будет демотивировать заемщиков к исполнению обязательств в надлежащий срок; также при этом снизится уровень гарантий защиты залоговых кредиторов.