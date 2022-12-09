МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом в России за последний год выросла почти втрое, что свидетельствует о желании людей вложить сбережения в покупку жилья, сообщил в пятницу на конференции Сбербанка по девелопменту вице-президент — директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев. Правительство продлило дальневосточную ипотеку до 2030 года

В структуре выдаваемых ипотечных кредитов за последний год произошли достаточно серьезные изменения, в частности, сильно увеличилась доля кредитов с низким первоначальным взносом.

"Если сравнивать осень прошлого года и вторую половину этого года, то в Сбербанке доля кредитов с первоначальным взносом в 15-20% выросла с 24 до 65%", — сказал он.

Размер среднего первоначального взноса при этом сократился с 30 до 25%, добавил Васев.

"Люди сейчас максимально пытаются взять кредит, настолько, насколько это возможно", — подчеркнул он, пояснив, что это прежде всего связано с желанием людей сохранить сбережения.