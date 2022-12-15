МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банки в России в 2023 году благодаря расширению ипотечных госпрограмм выдадут жилищных кредитов на сумму не менее 4,6–4,7 триллиона рублей, сообщила пресс-служба ВТБ. Путин заявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года, но ставки по ней будут увеличены до 8% годовых. При этом глава государства отметил, что этот механизм постепенно планируется сворачивать. Одновременно будет расширен доступ к семейной ипотеке — она станет основным инструментом.

"По оценке ВТБ, в этом году российские банки выдадут порядка 4,6-4,7 триллиона рублей ипотеки, а в следующем за счет продления госпрограмм покажут не меньшие результаты. При этом льготные программы могут показать прирост продаж: ипотека с господдержкой – до 1,2 триллиона рублей, семейная – до 900 миллиардов", — говорится в сообщении.

Предложение продлить ипотеку с господдержкой до 1 июля 2024 года под 8% – это стратегический шаг, который определит развитие всего рынка на несколько лет вперед и поможет в решении национальной задачи по вводу нового жилья, прокомментировал через пресс-службу зампред правления банка Анатолий Печатников.

ВТБ будет готов принимать заявки по госпрограмме на новых условиях с 1 января 2023 года, а также расширить условия семейной ипотеки для своих заемщиков, как только постановление правительства РФ вступит в силу, добавили в банке.