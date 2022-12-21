МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Вторичное жилье в крупных городах России за 2022 год подорожало на 9,5% — до 108,6 тысячи рублей, сообщила пресс-служба компании "Циан". Продажи на первичном рынке жилья в Китае снизились к 17 декабря

Как указывается в пресс-релизе, цены выросли практически во всех крупных городах. Сильнее всего "вторичка" подорожала в Махачкале (+34%), Саратове (+20%) и Кемерове (+20%). При этом в Севастополе стоимость жилья осталась неизменной.

По данным "Циана", единственным городом, где жилье к концу года подешевело, стала Москва (-0,4%).

"Цены на вторичном рынке Москвы достигли очень высоких значений, а спрос в 2022 году на 21% ниже, чем в 2021-м. В итоге продавцы вынуждены идти на предоставление скидок, чтобы продать свои лоты в условиях высокой конкуренции и пониженного спроса", — отмечается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что в целом вторичный рынок становится достаточно привлекательным — как за счет ценового разрыва, когда "вторичка" оказывается в большинстве городов дешевле "первички", так и за счет выхода большого объема предложения в недавно сданных домах.

"В 2023 год рынок вступает с избыточным объемом предложения. Высокая конкуренция не позволит увеличиваться ценам, а в некоторых локациях продолжит толкать их вниз", — считают аналитики "Циана".