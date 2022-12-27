МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Посуточная аренда квартир на новогодние праздники в российских городах-миллионниках в среднем подорожала на 31% — до 6,2 тысячи рублей, сообщила пресс-служба "Циана". Цены вниз. Можно ли сейчас купить жилье с выгодой

Как отмечается в сообщении, сильнее всего стоимость посуточной аренды квартир в крупных городах выросла в Воронеже (+46%), Нижнем Новгороде (+45%) и Москве (+39%).

Также аренда квартир, по данным "Циана", подорожала в туристических городах. Так, средняя стоимость новогодней аренды по "Золотому кольцу" выросла на 66% — до 7,5 тысячи рублей. Больше всего новогодние ставки увеличились во Владимире (+75%) и Ярославле (+70%). В курортных городах наибольший рост отмечен в городах Калининградской области — в Светлогорске (+30%) и Зеленоградске (+29%), а также в Ессентуках (+30%) и Кисловодске (+28%). В Сочи снять квартиру стало дороже на 6%, а в Ялте посуточная аренда стала дешевле на 5%.

В пресс-релизе отмечается, что россияне арендуют квартиры минимально на три дня — с 31 декабря по 2 января и стараются планировать поездки заранее. Так, потенциальный спрос на посуточную аренду за предпоследнюю неделю 2022 года — 19-25 декабря — оказался ниже на четверть в сравнении с неделей ранее — 12-18 декабря.

Как отметили в "Циане", повышение ставок аренды на новогодние каникулы в этом году может быть связано с повышенным спросом на местные направления из-за ограниченного транспортного авиасообщения с рядом городов: туристы стали активно интересоваться направлениями, куда проще добраться.