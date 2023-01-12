МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Совокупная выручка работающих в московском регионе девелоперов жилья в 2022 году сократилась в сравнении с 2021 годом на 13% — до 1,63 триллиона рублей, подсчитали в компании "Циан". "ЭкоНива" увеличила выручку на 35 процентов за девять месяцев

По данным сервиса, продажи новостроек при этом снизились на 21% — до 134,5 тысячи договоров долевого участия в строительстве. В результате спрос вернулся на уровень пятилетней давности.

"Выручка сократилась не так сильно, как число сделок (на 21%), сыграл роль рост цен. Основной объем выручки пришелся на проекты "старой" Москвы (64%), как и в предыдущие годы (в 2021 году — 65%, в 2020-м — 64%)", — отмечается в сообщении "Циана".

В нем уточняется, что средняя цена квадратного метра в новостройках московского региона выросла за год на 6,5% — до 260,3 тысячи рублей на начало января 2023 года. В Москве прирост составил 2% (до 311,7 тысячи рублей), в Московской области — 11% (до 166 тысяч). По сравнению с 2021 годом (+28%), в 2022-м рост цен на "первичку" в московском регионе замедлился. С апреля по ноябрь наблюдалась стагнация, а в последние два месяца года застройщики перешли к скидкам, а в некоторых случаях — к прямому снижению стоимости лотов из-за критики Банком России ипотеки с околонулевой ставкой.

"Конкуренция на рынке усиливается, а спрос уступает рекордным показателям 2020-2021 годов. В конце 2022 года цены на первичном рынке региона медленно снижались — на фоне ограничений по выдаче ипотеки с околонулевыми ставками застройщики перешли к предоставлению скидок. Вероятно, эта тенденция сохранится и в ближайшие два-три месяца нового года — номинальные цены могут потерять еще 5-6% от сегодняшних ценовых уровней", — цитирует пресс-служба руководителя "Циан. Аналитики" Алексея Попова.