МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. На первичном рынке жилья московского региона в январе 2023 года зарегистрировано 8,3 тысячи договоров долевого строительства (ДДУ) — это минимальный январский показатель за последние шесть лет, по отношению к январю прошлого года показатель упал на треть, подсчитали аналитики "Циана". Титов высказался о планах по изменению кадастровой оценки недвижимости

Пропорционально падению спроса сократилась и совокупная месячная выручка работающих в регионе девелоперов. По оценке "Циана", она составила 100,8 миллиарда рублей — на 27% меньше, чем в январе 2022 года.

"Цены предложения в московском регионе продолжают стагнировать — за месяц средняя цена "квадрата" (без учета премиальных сегментов) на 0,6% дешевле, чем в декабре 2022 года, и составляет 258,7 тысяч рублей", — говорится в сообщении компании.

Как уточняется в нем, средние цены на новостройки в старых границах Москвы в январе прибавили 0,4% — до 343,5 тысячи рублей за квадратный метр, на новых территориях столицы — 0,2%, достигнув 229,8 тысячи рублей, в Подмосковье — снизились на 1,1%, составив 164,1 тысячи рублей.

По данным компании, доля ипотечных сделок в регионе остается на рекордно высоком уровне второй половины прошлого года — 82%. В январе прошлого года на сделки с привлечением заемных средств пришлось только 65%. В "Циане" сохранение высокой доли кредитования в начале 2023 года связывают с тем, что многие сделки проходили по условиям, одобренным еще в декабре, до повышения ставок, и ожидают снижения февральского показателя.