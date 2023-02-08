МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Группа ПИК в конце декабря 2022 получила согласие иностранных держателей евробондов о переносе всех выплат на дату погашения облигаций в 2026 году, рассказал журналистам вице-президент девелопера по рынкам капитала и корпоративным финансам Юрий Ильин. ЦБ Узбекистана назвал выпуск евробондов в 2023 году сложным

ПИК разместил пятилетние еврооблигации в объеме 525 миллионов долларов с доходностью в размере 5,625% годовых в ноябре 2021 года, эмитентом выступала компания PIK Securities. Весной 2022 года эта структура не смогла выплатить купонный доход по бондам из-за технических сложностей, связанных с отсутствием моста между Euroclear и НРД. После этого группа выпустила рублевые облигации на 395 миллионов долларов (RU000A105146), которые должны были заместить евробонды для держателей бумаг из России.

"Около 70% объема выпуска пришлось на российских держателей в НРД, замещение евробондов для них мы закончили в ноябре. По выпуску, который остался в Euroclear, от держателей облигаций было получено согласие на снятие ковенант (дополнительные обязательства – ред.) и условий дефолта, кроме неплатежей, а также на перенос всех купонных выплат на дату погашения бондов в ноябре 2026 года", – сказал Ильин.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года, специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании.