МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе 2023 года сократилось по отношению к январю прошлого года на 17% — до 7,7 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. Россияне стали лидерами по сделкам с недвижимостью в Армении

В сравнении с декабрем количество сделок упало на 45%, что в ведомстве объясняют сезонным фактором.

По итогам 2022 года продажи вторичного жилья в Москве снизились на 22% — до 132,6 тысячи сделок.