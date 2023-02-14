Продажи вторичного жилья в Москве снизились в январе на 17 процентов
Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве снизились в январе до 7,7 тысячи договоров
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе 2023 года сократилось по отношению к январю прошлого года на 17% — до 7,7 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В сравнении с декабрем количество сделок упало на 45%, что в ведомстве объясняют сезонным фактором.
По итогам 2022 года продажи вторичного жилья в Москве снизились на 22% — до 132,6 тысячи сделок.