МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Российские застройщики получат льготные кредиты для развития собственного производства стройматериалов и стройтехники, сообщил в интервью РИА Недвижимость первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин. Замглавы Минстроя призвал девелоперов строить в новых регионах

"Вместе с институтом развития "ВЭБ.РФ" мы проработали долгосрочную программу льготного кредитования для таких компаний, она сейчас проходит согласование в Минфине, поскольку "ВЭБ.РФ", скорее всего, потребуются средства на субсидирование процентной ставки. В целом стоит задача запустить эту программу в 2023 году", — сказал он.

Первые кредиты на развитие производства могут быть выданы девелоперам уже в начале второго полугодия текущего года, добавил Ломакин.

Полностью интервью с Александром Ломакиным читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.