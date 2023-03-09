Девелоперы получат льготные кредиты на производство стройматериалов
Российские девелоперы получат льготные кредиты на производство стройматериалов
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Российские застройщики получат льготные кредиты для развития собственного производства стройматериалов и стройтехники, сообщил в интервью РИА Недвижимость первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин.
"Вместе с институтом развития "ВЭБ.РФ" мы проработали долгосрочную программу льготного кредитования для таких компаний, она сейчас проходит согласование в Минфине, поскольку "ВЭБ.РФ", скорее всего, потребуются средства на субсидирование процентной ставки. В целом стоит задача запустить эту программу в 2023 году", — сказал он.
Первые кредиты на развитие производства могут быть выданы девелоперам уже в начале второго полугодия текущего года, добавил Ломакин.