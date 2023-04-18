МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, до 4,9–5 триллионов рублей, при этом около 44% выдач обеспечит льготная программа, говорится в обзоре "Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение" рейтингового агентства "Эксперт РА". Путин подписал закон о праве пострадавших от ЧС на ипотечные каникулы

"В текущем году мы ожидаем слабый рост объема выдач в пределах 2–4%, до 4,9–5 триллионов рублей, поскольку рост цен на квартиры (+23% в 2022-м) существенно опережает темпы роста реальных располагаемых доходов (-1% в 2022-м по сравнению с +3,2% в 2021-м), что оказывает давление на количество платежеспособных заемщиков", — говорится в обзоре.

Льготная программа ипотеки продолжит оказывать существенный вклад в развитие ипотечного рынка. Она может обеспечить 44% выдач кредитов в 2023 году, полагают эксперты. Тем не менее ее продление "не сможет привести к активному росту выдач, а лишь удержит рынок от падения". А в случае отмены льготной программы объем выдач составил бы 3,2 триллиона рублей, что на 35% ниже прогнозируемого объема, отметили аналитики.

Они добавили, что банки, чтобы ограничить регуляторное давление на капитал из-за возможного роста показателя долговой нагрузки заемщиков на фоне падения их доходов, стали увеличивать средний срок жилищного кредита: в сегменте новостроек он вырос до 26 с 23 лет, а в среднем по всем ипотечным кредитам – до 24 с 22 лет.

"В результате удлинения среднего срока ипотечного кредита на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности объем досрочно погашаемых кредитов в 2022 году сократился на 22%. В случае дальнейшего продолжения тенденции по увеличению среднего срока ипотечного кредита и снижения уровня досрочных погашений на фоне завышенной залоговой стоимости квартир на балансах банков будут накапливаться кредитные риски", — обратили внимание аналитики.

В феврале зампред правления ВТБ Анатолий Печатников говорил, что российские банки в 2023 году могут выдать ипотечных кредитов более чем на 5 триллионов рублей против 4,8 триллиона рублей в 2022 году.