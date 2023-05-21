МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минстрой к 2024 году намерен внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а до конца 2023-го внесут изменения в нормативы, сообщили "Известиям" в ведомстве. Хуснуллин оценил последствия западных санкций для строительной отрасли

Также там рассказали, что сейчас разрабатываются первые такие проекты, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе. Над ними работает компания ГК CLT Development.

В министерстве отметили, что здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях России, этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания.

Технологию отличают высокая скорость возведения зданий — в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии.

По словам управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, чтобы приступить к массовой реализации проектов деревянных многоэтажек, требуется подготовка десятков СНиПов, большая часть из них уже составлена.

Управляющий партнер Nordhus Ольга Магилина подчеркнула, что последние три-четыре года популярность различных строительных технологий, в той или иной мере задействующих древесину в качестве компонента, неуклонно растет — если еще до 2019-го потребители опасались деревянных строений из-за сложившихся стереотипов, сейчас ситуация поменялась в корне.

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков отметил, что технологии строительства и защиты древесины от биопоражения и пожаров, а также увеличения ее прочностных характеристик за последние годы шагнули далеко вперед, так что при формировании и соблюдении правил строительства и эксплуатации таких зданий они будут полностью безопасны.