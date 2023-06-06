МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Яндекс Недвижимость" внесла в каталог предложения по приобретению квартир в Турции. Россиянам назвали страны, которые смогут заменить подорожавшую Турцию

"Сейчас доступны более 300 объектов. Около 70% проектов в Стамбуле, также есть новостройки в Алании, Анталии, Бодруме и Измире. Более половины, примерно 64%, объектов — уже сданные жилые комплексы. Есть строящиеся и на этапе котлована", — рассказали РИА Недвижимость в сервисе.

Турция стала вторым зарубежным регионом в каталоге "Яндекс Недвижимости": в апреле сервис начал работать с предложениями в ОАЭ. До конца года сервис планирует расширить географию объявлений о покупке недвижимости.