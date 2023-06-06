МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Созданная бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми девелоперская компания "Прогресс-Н" (до 2021 года — ПСН) подала в Арбитражный суд Москвы иск о собственном банкротстве. Десантис: "долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства

Заявление о признании АО "Прогресс-Н" банкротом зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 1 июня.

ПСН основана в 2000 году, специализировалась на девелопменте и управлении коммерческой и жилой недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге. Компания принадлежала бенефициарам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. После начавшейся в конце 2017 года санации банка братья разделили остальные активы, и ПСН досталась Дмитрию.