МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в России в 2023 году может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 триллиона рублей, следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике. ВТБ повысит ставки по ипотеке с 1 августа

"Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объем выдач которых в 2023 году может обновить исторический максимум", — сказано в документе.

Согласно статистике ЦБ, российские банки установили рекорд по выдачам жилищных ссуд в 2021 году — тогда было выдано 1,9 миллиона кредитов на 5,7 триллиона рублей. В 2022 году выдачи сократились — до 1,3 миллиона ипотек на 4,8 триллиона рублей.

ЦБ в середине июля повысил прогноз роста ипотечного кредитования в России по итогам 2023 года до 17-21% с апрельских ожиданий в 13-17%.