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2023
https://1prime.ru/development/20230731/841247315.html
ЦБ спрогнозировал рекордный объем выдач ипотеки в 2023 году
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Объем выдач ипотеки в России в 2023 году может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 триллиона рублей, следует из доклада ЦБ о... ПРАЙМ, 31.07.2023
новости, общество , бизнес, недвижимость, россия, кредит, центробанк, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в России в 2023 году может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 триллиона рублей, следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
"Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объем выдач которых в 2023 году может обновить исторический максимум", — сказано в документе.
Согласно статистике ЦБ, российские банки установили рекорд по выдачам жилищных ссуд в 2021 году — тогда было выдано 1,9 миллиона кредитов на 5,7 триллиона рублей. В 2022 году выдачи сократились — до 1,3 миллиона ипотек на 4,8 триллиона рублей.
ЦБ в середине июля повысил прогноз роста ипотечного кредитования в России по итогам 2023 года до 17-21% с апрельских ожиданий в 13-17%.