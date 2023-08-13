МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Более 4,3 тысячи частных домов остаются подтопленными после паводка в 16 муниципальных образованиях Приморья, сообщили РИА Новости в краевом министерстве ГО и ЧС. В Приморье из-за наводнений направили опергруппу центрального аппарата МЧС

В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка.

"В Приморье остаются подтопленными семь многоквартирных жилых домов (в Уссурийске), 4368 частных домов и 5654 придомовых территорий в 16 муниципальных образованиях", — сообщил собеседник агентства, добавив, что зафиксировано 43 перелива дорог.

Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили агентству, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра.

В субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщали, что в регионе отрезаны от транспортного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.