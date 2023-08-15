СТАМБУЛ, 15 авг — ПРАЙМ. Россияне вновь лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции, однако общие показатели близки к минимальным за два года, следует из опубликованных Бюро статистики Турции (TUIK) данных за июль. Стоимость туров в Турцию достигла исторического максимума

Всего, по данным статбюро, в июле в Турции продано более 109 тысяч квартир, что на 16,7% выше показателей прошлого июля.

Иностранцы приобрели из этого числа 2801 объект недвижимости, что близко к показателю апреля, установившему минимум с июня 2021 года. В июне 2022 года было продано максимальное количество объектов иностранцам за 2 года — более 8,6 тысяч. Наиболее популярны у иностранцев Анталья, Стамбул и Мерсин.

"Россияне приобрели наибольшее число объектов недвижимости в Турции в июле — 772, за ними следуют граждане Ирана — 272 объекта, и Ирака — 204 объекта", — сообщило бюро.

Власти курортной турецкой провинции Анталья намерены ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду туристам, сообщил ранее РИА Новости источник в руководстве провинции. Глава минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой в конце июля назвал купивших в стране квартиры россиян и граждан русскоговорящих стран одной из причин, ввиду которой дорогие отели на курортах оказались не столь популярны в этом году. По его словам, эти туристы предпочитают свои квартиры отелям, а со временем и сдают их другим туристам.

По данным ЦБ Турции, стоимость недвижимости за год с мая 2022 года номинально увеличилась более чем в два раза, а с учетом инфляции на 45%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, на данный момент власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир — ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах.