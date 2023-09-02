МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил провести "гаражную реновацию" и ввести компенсацию за сносимые гаражи. Госдума приняла закон о деятельности гаражных объединений

"С начала 2000-х годов продолжается борьба власти с возведенными постройками, к которым относятся и гаражи, построенные 30, 40 лет назад. Основная цель сноса гаражей – освобождение территорий для строительства жилых и коммерческих объектов, инфраструктуры, для улучшения общественных пространств", — сказал Гаврилов РИА Новости.

Он отметил, что в Москве в качестве уполномоченного органа по освобождению земельных участков от объектов, не являющихся объектами капитального строительства, выступает префектура соответствующего административного округа города.

При этом суды не торопятся признавать капитальными строениями сносимые гаражи, подчеркнул депутат.

"Целесообразно проведение "гаражной реновации", которая предполагает предоставление машино-места взамен изымаемого гаража. Подобный подход позволяет не просто выплатить собственнику гаража компенсацию, оставляя его один на один с поисками подходящего земельного участка для строительства нового гаража или другого гаражного кооператива в данном районе, а предложить ему готовое решение для хранения транспорта с учетом существующих требований и нормативов", — заявил Гаврилов.

Реализация такого подхода, по его словам, позволит обеспечить интересы простых граждан, в собственности которых имеются гаражи. Он отметил, что гражданин должен иметь право выбора – получить компенсацию и самостоятельно решать вопрос с парковкой либо получить место для хранения автомобиля.