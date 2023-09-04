2023-09-04T22:58:05+03:00
2023-09-04T22:58:05+03:00
2023-09-04T22:58:05+03:00
2023
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Нью-Йорк может столкнуться с сокращением арендного жилья, пишет NYP
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Нью-Йорк может столкнуться с резким уменьшением предложений арендного жилья из-за решения городских властей ввести новое регулирование рынка, сообщает New York Post. "Тысячи... ПРАЙМ, 04.09.2023
бизнес, новости, недвижимость, в мире, сша, аренда жилья, регулирование рынка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. Нью-Йорк может столкнуться с резким уменьшением предложений арендного жилья из-за решения городских властей ввести новое регулирование рынка, сообщает New York Post.
"Тысячи арендных предложений в "Большом яблоке" могут быть удалены во вторник, потому что город занялся верификацией новых правил, вступающих в силу после Дня труда (отмечается в США в первый понедельник сентября — прим. ред.)", — говорится в публикации.
В настоящее время в Нью-Йорке возможно снять жилье, используя ряд сервисов, на которых владельцы недвижимости размещают объявления для сдачи на короткий и длинный срок.
Начиная с 5 сентября все арендодатели обязаны получить лицензию властей, отсутствие которой будет делать незаконным данный вид предпринимательской деятельности. Отмечается, что из 3250 поданных заявок на город успел выдать только 257 лицензий.
Всего же только с одного из наиболее распространенных сервисов аренды Airbnb могут исчезнуть 7500 тысяч объявлений в Нью-Йорке. За продолжение работы без лицензий арендодателям грозят штрафы до 5 тысяч долларов.