МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Среди крупнейших российских городов инвестировать в квартиры площадью до 32 квадратных метров в новостройках выгоднее всего в Грозном — доходность от сдачи такого жилья в аренду составит там около 11% годовых, оно окупится почти за девять лет, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе "Мира квартир". Посуточная аренда жилья в России за год подорожала на 15 процентов

По подсчетам аналитиков портала, исследовавших 70 крупнейших городов России, студии и маленькие квартиры (без учета затрат на отделку, налоги и коммунальные услуги) выгоднее всего покупать для сдачи в аренду в Вологде (доходность составит почти 10% в год), Магнитогорске (9%), Махачкале (9%), Нижнем Тагиле (почти 8%), Мурманске (7%).

В то же время наименьшую доходность — меньше 4% — показали маленькие по площади квартиры в Пензе. Вложения в них будут окупаться более чем за 26 лет. Также в антирейтинге — Чита (доходность 3,9%), Белгород (4,1%), Сочи (4,2%), Владикавказ (4,2%).

По данным "Мира квартир", маленькие "однушки" и студии в Москве приносят 5% доходности и окупаются немногим более чем за 20 лет. В Подмосковье это около 6% годовых и почти 18 лет.

В среднем по России доходность малогабаритных квартир составляет 5,6%, а срок окупаемости — 18 лет. "Год назад средняя доходность по стране была выше — 6,2%, а срок окупаемости — короче, 16 лет. Это говорит о том, что цены покупки квартир растут быстрее, чем ставки аренды", — резюмирует гендиректор портала Павел Луценко.

Он также отметил, что если раньше Москва входила в пятерку городов с наименьшей доходностью малогабариток, то теперь столица переместилась на 15 строчек вверх. Правда, больше за счет того, что другие города стали менее привлекательны для вложений в жилье.