МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в России начали падать впервые с декабря прошлого года, сообщил РИА Недвижимость директор по продажам сети агентств недвижимости "Этажи" Сергей Зайцев. Раскрыта динамика цены на аренду жилья в соседних с Россией странах

"Средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья в России достигла очередного пика в сентябре — 90 тысяч рублей и начала снижаться. За месяц коррекция составила сразу 0,8%, до 89,3 тысячи рублей за "квадрат". При этом непрерывный рост отмечался весь текущий год начиная с января, за этот период средняя цена продажи квадратного метра готового жилья в России выросла на 14,6%", – сказал он.

При этом, напомнил он, предыдущее снижение стоимости вторичной недвижимости аналитики фиксировали в 2022 году – с октября по декабрь "на волне хайповых распродаж первичного жилья и грядущих ограничений субсидируемых застройщиками ставок".

По словам Зайцева, в настоящее время рынок вторичного жилья постепенно остывает из-за снижения доступности ипотечных кредитов.

"Если последние несколько месяцев еще были покупатели с одобренными по старым ставкам кредитами, которые спешили подобрать объект и поскорее подписать кредитный договор, что разогревало и спрос, и цены, то теперь таких покупателей минимум. Продавцы начали ощущать на себе снижение спроса и стали более активно торговаться с реальными покупателями своих объектов. В итоге, на рынке сейчас очень интересная переходная ситуация, когда цена предложения продолжает расти, а реальная цена продажи уже снижается", – отметил риелтор, уточнив, что покупатели сегодня ищут квартиры с максимальным дисконтом.

Как добавил Зайцев значительнее всего реальная цена продажи квартир на вторичном рынке снизилась за октябрь в Перми (–2,2%), Нижнем Новгороде (–1,6%), Казани и Ростове-на-Дону (–1,3%), Челябинске (–0,4%) и Москве (–0,3%). В Санкт-Петербурге пока ценники удерживают сентябрьские позиции.

"В среднесрочной перспективе средний дисконт при продаже вторичного жилья будет расти и дело здесь в конкуренции за реальных покупателей с более дешевой ипотекой на первичном рынке. Естественно, те, кто будет заинтересован в срочной продаже, будут делать максимальный дисконт, что отразится на среднем размере скидок при продаже", – ожидает он.