МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк в октябре выдал 476,8 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что почти на 16% меньше результатов сентября, сообщила пресс-служба финансовой организации. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

"В октябре аналитики зафиксировали замедление ипотечного кредитования: количество выдач составило 133,5 тысячи (-14,2% по сравнению с сентябрем), а их объем — 476,8 миллиарда рублей (-15,5%)", — говорится в сообщении.

Количество выданных ипотек, согласно статистике "Сбера", сократилось почти во всех регионах России. Наибольшее сокращение отмечено в Новосибирской (-25%), Свердловской (-24%) и Челябинской (-23%) областях. Среди регионов без городов-миллионников больше всего спрос снизился в Хабаровском крае (-23%), Тюменской области (-23%) и Мордовии (-22%).

По количеству выдач по-прежнему лидирует Подмосковье с показателем 10,2 тысячи сделок. На вторую позицию впервые вышел Краснодарский край (7,8 тысячи), Москва впервые опустилась на третью строчку (7,6 тысячи). Санкт-Петербург сохранил за собой четвертое место (6,3 тысячи), указывается в сообщении.

"Считаем, что на снижение покупательской активности повлияли ограничительные меры, которые были введены в сентябре и октябре — продолжилось повышение ключевой ставки Центробанка, правительство РФ постановило повысить минимальный порог первоначального взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%. Кроме того, с 1 октября были увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам", — приводятся в нем слова директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи.