МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российские рестораны и отели переходят на отечественные бренды косметических средств (мыло, кремы и другие средства), связано это как со сбоями и увеличением сроков поставок импортных аналогов, так и с их существенным удорожанием, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. В России ожидают бум круизного туризма в 2024 году

"С ноября 2022 года рестораны "Якитория" отказались от шведского мыла Tork, сделав свой выбор в пользу двух отечественных производителей. Российское мыло производится в Краснодаре и Нижнем Новгороде. Как и Tork, это жидкое пенящееся мыло с приятным запахом, которое по своему качеству, составу и параметрам безопасности ничем не уступает своему шведскому аналогу", — рассказал агентству директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов.

Он пояснил, что первопричинами перехода на отечественное мыло стали "существенное удорожание импортного и сбои с поставками". "Но сейчас, год спустя, наши франчайзи-партнеры говорят о том, что не готовы вернуться к импортному мылу даже при отсутствии логистических издержек и снижении стоимости, поскольку отечественное мыло очень хорошо себя зарекомендовало", — добавил Муратов.

О переходе на отечественные бренды косметики агентству также рассказала создатель ресторанной сети "Простые вещи" Ирина Ходзинская. "Ранее мы обращались к Zielinski&Rosen, но из-за введения санкций сроки поставок увеличились до трех недель. Поэтому мы выбрали отечественного производителя — бренд "Овсянников". Бренд, кстати, похож на Zielinski&Rosen, но стойкость ароматов не такая сильная, отсутствует яркий шлейф, из-за чего, на мой взгляд, он больше подходит для использования в ресторанах", — сказала она.

Однако не все рестораны переходят на российских производителей косметики. "Мы пользуемся импортными профессиональными линейками. Например, кремы, мыло и прочие бытовые средства у нас от бренда Tork. Поначалу проблемы с поставками импортных средств были, сейчас все наладилось. Отечественные бренды мы по-прежнему не используем, выбор у нашего поставщика довольно широкий. Изменений с линейкой косметики в ресторанах не наблюдалось", — рассказал основатель Stereo People Group Андрей Третьяков.

ОТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАЮТ РОССИЙСКОЕ

Отечественной косметикой активно пользуются и российские отели, в их числе одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке Cosmos Hotel Group. "Мы изначально выбрали для наших гостей сразу несколько известных и хорошо зарекомендовавших себя брендов, среди которых есть как российские производители – такие, например, как Natura Siberica, так и иностранные. На данный момент никаких проблем с поставками импортной продукции мы не наблюдаем, кроме, пожалуй, увеличения стоимости продукции", — рассказали агентству в пресс-службе компании.

При этом в Cosmos Hotel Group отметили, что на российском рынке все еще есть дефицит предложения в этой сфере. "Хотелось бы увидеть более широкий выбор именно отечественной продукции и разнообразных ее линеек на рынке. Кроме этого, периодически возникают проблемы с заказом диспенсеров и дистрибуцией продукции в регионы, поскольку у наших отелей очень широкая география расположения: от Мурманска до Когалыма", — добавили в компании.

В свою очередь, генеральный директор Natura Siberica Феликс Либ отметил, что в России со стороны представителей гостинично-ресторанной сферы растет спрос к отечественным брендам косметики.

"Нельзя не отметить высокий интерес рынка к отечественным брендам на фоне ухода иностранных марок. Сегодня Natura Siberica поставляет косметику более чем в 400 четырех- и пятизвездочных отелей по стране. По нашим прогнозам, в 2023 году для оснащения объектов индустрии гостеприимства будет продано около 4,7 миллиона наборов миниатюр", — сообщил Либ агентству.